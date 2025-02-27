मीना कुमारी का वो जीजा जिसने जड़ा राजेश खन्ना को तमाचा, ड्राइवर बनकर...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Feb 27, 2025

बॉलीवुड में मीना कुमारी का नाम मशहूर है. एक जमाना था जब लोग मीना कुमारी की फिल्म देखने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाया करते थे.

क्या आपको पता है कि मीना कुमारी का जीजा भी बॉलीवुड लमें काम कर चुका है. आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड एक्टर महमूद मीना कुमारी के जीजा थे.

मीना कुमारी की बहन मधु ने महमूद से निकाह किया था. इस नाते से वो मीना कुमारी के जीजा लगते थे.

हालांकि 1967 में महमूद का मीना की बहन से तलाक भी हो गया था. आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्टिंग से पहले महमूद एक ड्राइवर हुआ करते थे.

महमूद ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक कॉमेडी फिल्में दी हैं. महमूद ने साल 1943 में अशोक कुमार स्टारर फिल्म किस्मत से करियर शुरू किया था.

महमूद ने एक्टिंग बाद निर्देशक के तौर पर भी काम किया है. साल 1979 में महमूद ने राजेश खन्ना के साथ फिल्म जनता हलवदार बनाई.

उस जमाने में राजेश खन्ना सेट पर खूब लेट आया करते थे. राजेश खन्ना की इस हरकत से परेशान होकर महमूद ने उनको चांटा मार दिया था.

एक कॉमेडियन होने के नाते महमूद बड़े से बड़े सुपरस्टार्स को टक्कर दिया करते थे. लोग आज भी महमूद की फिल्में देखना पसंद करते हैं.

