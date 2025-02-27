मीना कुमारी का वो जीजा जिसने जड़ा राजेश खन्ना को तमाचा, ड्राइवर बनकर...
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 27, 2025
बॉलीवुड में मीना कुमारी का नाम मशहूर है. एक जमाना था जब लोग मीना कुमारी की फिल्म देखने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाया करते थे.
Source:
Instagram
क्या आपको पता है कि मीना कुमारी का जीजा भी बॉलीवुड लमें काम कर चुका है. आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड एक्टर महमूद मीना कुमारी के जीजा थे.
Source:
Instagram
मीना कुमारी की बहन मधु ने महमूद से निकाह किया था. इस नाते से वो मीना कुमारी के जीजा लगते थे.
Source:
Instagram
हालांकि 1967 में महमूद का मीना की बहन से तलाक भी हो गया था. आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्टिंग से पहले महमूद एक ड्राइवर हुआ करते थे.
Source:
Instagram
महमूद ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक कॉमेडी फिल्में दी हैं. महमूद ने साल 1943 में अशोक कुमार स्टारर फिल्म किस्मत से करियर शुरू किया था.
Source:
Instagram
महमूद ने एक्टिंग बाद निर्देशक के तौर पर भी काम किया है. साल 1979 में महमूद ने राजेश खन्ना के साथ फिल्म जनता हलवदार बनाई.
Source:
Instagram
उस जमाने में राजेश खन्ना सेट पर खूब लेट आया करते थे. राजेश खन्ना की इस हरकत से परेशान होकर महमूद ने उनको चांटा मार दिया था.
Source:
Instagram
एक कॉमेडियन होने के नाते महमूद बड़े से बड़े सुपरस्टार्स को टक्कर दिया करते थे. लोग आज भी महमूद की फिल्में देखना पसंद करते हैं.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: शादी से पहले फिर बेकाबू हुआ अनुपमा का दामाद, कैमरे के आगे...
अगली वेब स्टोरी देखें.