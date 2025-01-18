बॉलीवुड का सबसे अमीर स्टारकिड है ये एक्टर, आपने पहचाना क्या?
Shashikant Mishra
| Jan 18, 2025
बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई स्टारकिड काम कर रहे हैं. ये अपनी एक्टिंग के दम पर काफी पॉपुलर हैं.
इन स्टारकिड्स ने अपनी मेहनत से काफी पैसे कमाए है. इंडस्ट्री का ये स्टारकिड सबसे अमीर एक्टर है.
बॉलीवुड में ऋतिक रोशन ने अपनी बेहतरीन डांस और एक्टिंग से लोगों का दिल जीता है. उनके पिता राकेश रोशन पॉपुलर डायरेक्टर हैं.
ऋतिक रोशन ने फिल्म 'कहो ना प्यार है' से डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया था.
रिपोर्ट में बताया जाता है कि 51 साल ऋतिक रोशन की नेटवर्थ 3100 करोड़ रुपये है. उन्हें इंडस्ट्री का सबसे अमीर स्टारकिड कहा जाता है.
ऋतिक रोशन के फिल्मों के अलावा कमाई के कई जरिए हैं. उनका अपना स्पोर्ट्स ब्रैंड HRX है.
ऋतिक रोशन ने सुजैन खान से शादी की थी और उनका तलाक हो चुका है. एक्टर के दो बेटे हैं.
