बॉलीवुड ने इन विदेशी हसीनाओं को दिलाई शोहरत, इस एक्ट्रेस ने तीनों खान संग किया काम

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 17, 2025

जैकलीन फर्नांडिस श्रीलंका की रहने वाली हैं. उन्होंने बॉलीवुड में अपने काम से अच्छा नाम कमाया है.

नोरा फतेही कनाडा की हैं और पॉपुलर डांसर, मॉडल और एक्ट्रेस हैं. उन्होंने अपने काम से शोहरत पाई है.

हेलेन का जन्म बर्मा हुआ है. उन्होंने बॉलीवुड में काम किया है. उन्होंने सलीम खान से शादी की थी.

कटरीना कैफ की ब्रिटेन की रहने वाली हैं. कटरीना ने सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान के साथ काम किया.

अमेरिका की रहने वाली नरगिस फाखरी ने बॉलीवुड मूवीज में काम किया है. वह बॉलीवुड में पॉपुलर हुई हैं.

एक्ट्रेस एली एवराम स्वीडन की रहने वाली हैं. उन्हें बॉलीवुड की कई फिल्मों में देखा गया है.

एमी जैक्सन ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है. एमी जैक्सन ब्रिटिश नागरिक हैं.

