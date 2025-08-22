मेघा शुक्ला ने शेयर कर दी बोल्ड फोटोज, फैंस बोले- 'आप तो...'
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 22, 2025
एक्ट्रेस मेघा शुक्ला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अपने फोटोज शेयर करती रहती हैं.
मेघा शुक्ला का बोल्ड अंदाज उन्हें अक्सर चर्चा में रखता है. वह अपनी अदाओं से फैंस का ध्यान खींचती हैं.
मेघा शुक्ला की इंस्टाग्राम अकाउंट पर जबरदस्त फॉलोइंग है. उन्हें 12 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.
मेघा शुक्ला ने एक बार फिर से अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीर शेयर कर तलहका मचा दिया है.
एक्ट्रेस की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और उन्हें पसंद किया जा रहा है.
उनके तमाम चाहने वाले फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस की तस्वीरों को पसंद करने के साथ ही कमेंट भी कर रहे हैं.
मेघा शुक्ला को लेकर एक फैन ने लिखा है, 'आप तो परी लग रही हैं.' एक फैन ने लिखा, 'हद से ज्यादा खूबसूरत.'
