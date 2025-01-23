पाकिस्तानी ड्रामा देखने के हैं शौकीन? तो अभी देख डालिए हानिया आमिर की ये ब्लॉकबस्टर सीरियल्स

पाकिस्तान की फेमस एक्ट्रेस हानिया आमिर अपनी खूबसूरती के साथ एक्टिंग के लिए भी जानी जाती हैं.Source: Bollywoodlife.com
आज हम आपको हानिया आमिर की 6 ऐसे ड्रामा के बारे में बता रहें हैं, जिन्हें भारत के लोगों ने खूब पसंद किया था.
साल 2021 में रिलीज होने वाला यह एक रोमांटिक पाकिस्तानी ड्रामा है. इस सीरियल में हानिया आमिर की एक्टिंग लोगों को बहुत पसंद आई थी.
यह रोमांटिक पाकिस्तानी ड्रामा साल 2022 में रिलीज हुआ था. इस सीरियल में हानिया आमिर का किरदार फैंस के दिलों को छू लिया.
साल 2020 में टेलिकास्ट हुआ यह पाकिस्तानी ड्रामा पाकिस्तान के साथ-साथ भारत में भी बहुत हिट साबित हुआ.
हानिया आमिर की बेस्ट ड्रामा में एक इस सीरियल को भी लोगों ने खूब पसंद किया था. इस ड्रामा में एक्टेस एक पॉपुलर सेलेब्रिटी के रूप में नजर आती हैं.
विलियम शेख्सपियर की 'हेमलेट' पर आधारित इस सीरियल को भी लोगों ने बहुत पसंद किया था.
यह सीरियल साल 2019 में रिलीज हुआ था. ड्रामा के साथ इसका थीम सॉन्ग भी लोगों को खूब पसंद आया था.
