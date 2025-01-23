पाकिस्तानी ड्रामा देखने के हैं शौकीन? तो अभी देख डालिए हानिया आमिर की ये ब्लॉकबस्टर सीरियल्स

दिलरुबा

हानिया आमिर की बेस्ट ड्रामा में एक इस सीरियल को भी लोगों ने खूब पसंद किया था. इस ड्रामा में एक्टेस एक पॉपुलर सेलेब्रिटी के रूप में नजर आती हैं.