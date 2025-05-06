Met Gala 2025 के जिस कारपेट पर अदाएं दिखा रहे सेलेब्स, उसका केरल से है खास कनेक्शन

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 06, 2025

'फैशन का ऑस्कर' कहे जाने वाले मेट गाला 2025 का आगाज हो चुका है और दुनियाभर के सेलेब्स इसका हिस्सा बनें हैं.

मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क सिटी में शुरू हुए सबसे बड़े फैशन इवेंट में रेड कारपेट पर एक से बढ़कर एक सेलेब्स जलवा बिखेर रहे हैं.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि, इस इवेंट में जिस कारपेट पर सेलेब्स अपनी अदाएं दिखा रहे हैं, उसका भारत के केरल से खास कनेक्शन है?

दरअसल, मेट गाला 2025 के इवेंट पर इस बार ब्लू फ्लोरम थीम वाला कारपेट बिछाया गया है, जिसमें पर सेलेब्स अपने फैशन का जलवा दिखा रहे हैं.

लेकिन शायद ही लोग जानते हो कि 63,000 स्क्वेयर फीट इस कारपेट को भारत के केरल में तैयार किया गया है.

न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में बिछे इस शानदार कारपेट को केरल के 'नेयट बाय एक्स्ट्रावीव' ने डिजाइन किया है.

इस कारपेट पर हाथ से बने ब्लू डैफोडिल्स के फूल और व्हाइट स्टेयर डेकोरेशन ने सबका ध्यान खींचा.

इसे बनाने में 480 भारतीय कारीगरों ने 90 दिन दिन-रात मेहनत की, जो देश की क्राफ्ट पावर को दिखाता है.

मेट गाला के इस इको-फ्रेंडली कारपेट को मेडागास्कर से आए बायोडिग्रेडेबल सिसल फाइबर से बनाया गया.

कारपेट को न्यूयॉर्क में खासतौर पर हाथों से पेंट किया गया, जो इसे और भी लग्जरी बनाता है.

पहली बार मेट गाला में नजर आए शाहरुख खान ने ब्लू कारपेट पर देसी चार्म बिखेरा.

