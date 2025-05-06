पूरे बॉलीवुड-हॉलीवुड पर भारी पड़ीं ईशा अंबानी, 'मेट गाला 2025' में किया...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | May 06, 2025

मेट गाला 2025 में सितारों का मजमा लगना शुरू हो चुका है. सोशल मीडिया पर सितारों के लुक्स तेजी से वायरल हो रहे हैं.

Source: Instagram

ऐसे में भला अंबानी परिवार कैसे पीछे रह सकता है. ईशा अंबानी भी हाल ही में मेट गाला के रेड कारपेट पर पहुंची हैं.

Source: Instagram

ईशा अंबानी ने रेड कारपेट पर जाने से पहले एक शानदार फोटोशूट करवाया है. अब ईशा अंबानी की ये तस्वीरें लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं.

Source: Instagram

इन तस्वीरों में ईशा अंबानी किसी क्वीन की तरह पोज देती नजर आ रही हैं. तस्वीरों में ईशा अंबानी बॉलीवुड हॉलीवुडवालों को भी मात देती नजर आ रही हैं.

Source: Instagram

ईशा अंबानी ने इस बार हाई वेस्ट पैंट के साथ खूबसूरत गोल्डन क्रीम कलर का ब्रालेट पहना है. इस लुक को निखारने के लिए ईशा अंबानी ने एक जैकेट भी पहनी है.

Source: Instagram

ऐसा पहली बार नहीं है जब ईशा अंबानी ने मेट गाला में हिस्सा लिया है. कई बार ईशा अंबानी बॉलीवुड सितारों के साथ मेट गाला में नजर आ चुकी हैं.

Source: Instagram

लाइट मेकअप के साथ ईशा अंबानी ने एक शानदार कैप भी कैरी की है. लोग ईशा अंबानी की तस्वीरों से नजर नहीं हटा पा रहे हैं.

Source: Instagram

सोशल मीडिया पर ईशा अंबानी के लुक की खूब तारीफ हो रही हैं. फैंस ईशा अंबानी की च्वाइस को शानदार बता रही हैं.

Source: Instagram

