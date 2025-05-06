पूरे बॉलीवुड-हॉलीवुड पर भारी पड़ीं ईशा अंबानी, 'मेट गाला 2025' में किया...
Shivani Duksh
| May 06, 2025
मेट गाला 2025 में सितारों का मजमा लगना शुरू हो चुका है. सोशल मीडिया पर सितारों के लुक्स तेजी से वायरल हो रहे हैं.
ऐसे में भला अंबानी परिवार कैसे पीछे रह सकता है. ईशा अंबानी भी हाल ही में मेट गाला के रेड कारपेट पर पहुंची हैं.
ईशा अंबानी ने रेड कारपेट पर जाने से पहले एक शानदार फोटोशूट करवाया है. अब ईशा अंबानी की ये तस्वीरें लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं.
इन तस्वीरों में ईशा अंबानी किसी क्वीन की तरह पोज देती नजर आ रही हैं. तस्वीरों में ईशा अंबानी बॉलीवुड हॉलीवुडवालों को भी मात देती नजर आ रही हैं.
ईशा अंबानी ने इस बार हाई वेस्ट पैंट के साथ खूबसूरत गोल्डन क्रीम कलर का ब्रालेट पहना है. इस लुक को निखारने के लिए ईशा अंबानी ने एक जैकेट भी पहनी है.
ऐसा पहली बार नहीं है जब ईशा अंबानी ने मेट गाला में हिस्सा लिया है. कई बार ईशा अंबानी बॉलीवुड सितारों के साथ मेट गाला में नजर आ चुकी हैं.
लाइट मेकअप के साथ ईशा अंबानी ने एक शानदार कैप भी कैरी की है. लोग ईशा अंबानी की तस्वीरों से नजर नहीं हटा पा रहे हैं.
सोशल मीडिया पर ईशा अंबानी के लुक की खूब तारीफ हो रही हैं. फैंस ईशा अंबानी की च्वाइस को शानदार बता रही हैं.
