'मेट्रो इन दिनों' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, सिर्फ 2 दिन में तोड़े इन 5 फिल्मों के रिकॉर्ड
Sadhna Mishra
| Jul 05, 2025
डायरेक्टर अनुराग बसु के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'मेट्रो इन दिनों' शुक्रवार 4 जुलाई को रिलीज हो चुकी है.
बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्मों के बीच ये मल्टीस्टारर फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई.
लेकिन अच्छे रिव्यूज और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के साथ-साथ वीकेंड का फायदा उठाते हुए फिल्म की दूसरे दिन की कमाई अच्छी रही.
शनिवार के कलेक्शन के मुताबिक कमाई में बढ़ोत्तरी देखने को मिली है.
सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 3.5 करोड़ रुपए और दूसरे दिन 6.81 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.
इसी के साथ फिल्म ने महज दो दिन में ही 10.86 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, जिसने 5 फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.
इन फिल्मों में फुले (6.85 करोड़ रुपये), केसरी वीर (1.53 करोड़ रुपये), चिड़िया (8 लाख रुपये) है.
इसके अलावा, लवयापा (6.85 करोड़ रुपये) और सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव (5.32 करोड़ रुपये) भी शामिल हैं.
कोईमोई पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक, फिल्म का बजट 85 करोड़ रुपये है और इसने सिर्फ 2 दिन में ही 9.5 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है.
