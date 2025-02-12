'इन गधों को...' रणवीर इलाहाबादिया के सेक्स वाले जोक पर फूटा मीका सिंह का गुस्सा

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Feb 12, 2025

रणवीर इलाहाबादिया हाल ही में समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने पेरेंट्स के सेक्स को लेकर जोक मारा था.

वहीं अब रणवीर इलाहाबादिया के इस भद्दे कमेंट पर सिंगर मीका सिंह का गुस्सा फूटा है.

मीका सिंह ने एक वीडियो पोस्ट करके रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना को फटकार लगाई.

रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना को लेकर जो विवाद चल रहा है, वो एपिसोड मैंने देखा है. यह वाकई बहुत ही घटिया है.

उन्होंने आगे कहा, 'अजीब-अजीब गालियां दी जा रही हैं और वहां बैठी पब्लिक इस पर हंस रही है.'

मीका ने इस शो में जाने वाले सेलेब्रिटीज पर सवाल उठाते हुए कहा, 'वो आपको बहुत सारा पैसा देते हैं और आप बस कूदकर वहां पहुंच जाते हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'सिंगर भी यही कर रहे हैं, वह ऐसे शोज पर जाकर बैठ रहे हैं, जहां ऐसी भद्दी और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है.'

इसके अलावा मीका सिंह ने समाज के दोहरे रवैये पर भी सवाल किया और कहा, 'जब दिलजीत या फिर मैं शराब को लेकर कोई गाना गाते हैं तो हमें नोटिस भेज दिए जाते हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'तुम लोगों को ये गधे नजर नहीं आते क्या? इस पर तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता क्या? इन गधों को रोक नहीं सकते?'

