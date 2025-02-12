'इन गधों को...' रणवीर इलाहाबादिया के सेक्स वाले जोक पर फूटा मीका सिंह का गुस्सा

इसके अलावा मीका सिंह ने समाज के दोहरे रवैये पर भी सवाल किया और कहा, 'जब दिलजीत या फिर मैं शराब को लेकर कोई गाना गाते हैं तो हमें नोटिस भेज दिए जाते हैं.' Source: Bollywoodlife.com