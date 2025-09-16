43 की उम्र में श्रिया सरन ने ऑफ शोल्डर गाउन में बिखेरा हुस्न का जलवा, अदाएं देख घायल हुए फैंस
Sadhna Mishra
साउथ एक्ट्रेस श्रिया सरन अक्सर अपनी तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं.
इसी बीच एक्ट्रेस ने ऑफ शोल्डर गाउन में अपनी कुछ लेटेस्ट फोटोज शेयर की है.
इस नए लुक में एक्ट्रेस ने कई शानदार पोज दिए, जिन पर फैंस का दिल आ गया.
ऑफ शोल्डर येलो गाउन में श्रिया का हॉट और ग्लैमरस अंदाज लोगों को दीवाना बना रहा है.
इस लुक को और स्टाइलिश बनाने के लिए श्रिया ने बड़े मोतियों वाले टॉप्स कैरी किए हैं.
उनकी ये पिक्सर्च सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैन्स तारीफों के पुल बांध रहे हैं.
बता दें कि, श्रिया इन दिनों अपनी फिल्म 'मिराय' को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं.
