रूप और गुण की मल्लिका हैं 'मिस इंडिया' 2024 निकिता पोरवाल, जानें सबकुछ
Ankita Kumari


| Oct 17, 2024
मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल ने फेमिना 'मिस इंडिया' 2024 का ताज अपने नाम कर लिया है.


निकिता पोरवाल पेशे से एक एक्ट्रेस हैं. इन्होंने 18 साल की उम्र से काम करना शुरू किया था.


निकिता पोरवाल ने अपने करियर की शुरुआत एक टीवी एंकर के रूप में किया था.


निकिता का जीवन का मूलमंत्र है-, 'ऐसे जियो कि किसी के काम आ सको, और जाओ ऐसे कि नुकसान भुलाया ना जा सके.'


निकिता पोरवाल अब तक तकरीबन 60 से ज्यादा नाटकों में काम कर चुकी हैं.


निकिता पोरवाल अपनी टैलेंट के दम पर उज्जैन जैसे छोटे से शहर से निकल कर मिस इंडिया के खिताब की विजेता बन गई हैं.


रिपोर्ट्स के मुताबिक, निकिता पोरवाल मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में इंडिया को रिप्रजेंट करेंगी.


निकिता पोरवाल की सुंदरता के आगे हर किसी का हुस्न फीका पड़ जाता है.


