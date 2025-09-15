सादगी छोड़ मिथिला पालकर हुईं बोल्ड, शार्ट ड्रेस में दिखाई ऐसी अदाएं कि, फैंस रह गए दंग
Sadhna Mishra
| Sep 14, 2025
मिथिला पालकर ने सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट फोटोज शेयर कर फैंस का दिल जीत लिया है.
तस्वीरों में एक्ट्रेस ने शॉर्ट ड्रेस पहनकर अलग-अलग पोज देती नजर आ रही हैं.
फोटोज शेयर करते हुए मिथिला ने कैप्शन में लिखा, 'इधर-उधर उछलते कूदते हुए.'
उनकी इन तस्वीरों पर फैंस जमकर लाइक्स और कमेंट्स कर रहे हैं.
एक यूजर ने उनकी तस्वीरों और लोकेशन की तारीफ की, तो दूसरे ने लिखा, 'आप मेरी क्रश हो'
आपको बता दें कि बॉलीवुड में एंट्री फिल्म कट्टी बट्टी से की थी.
आखिरी बार वह तमिल फिल्म 'ओह एंथन बेबी' में नजर आई थीं और जल्द ही वह फिल्म 'भूत बंगला' में दिखेंगी.
