इस एक्टर के नाम है ऐसा रिकॉर्ड, 36 साल से तोड़ नहीं पाया कोई स्टार
Shashikant Mishra
| Mar 02, 2025
बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है.
मिथुन चक्रवर्ती की बेहतरीन एक्टिंग के फैंस दीवाने रहते हैं. उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया जाता है.
मिथुन चक्रवर्ती अपने जमाने में टॉप के एक्शन स्टार्स में गिनती होती थी. उनकी फिल्में आते ही फैंस सिनेमाघरों की तरफ दौड़ते थे.
मिथुन चक्रवर्ती ने साल 1989 में ऐसा रिकॉर्ड बनाया था. जो आज 36 साल बाद भी बरकरार है.
साल 1989 में मिथुन चक्रवर्ती का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था.
दरअसल, मिथुन चक्रवर्ती ने इस साल बतौर लीड एक्टर 19 फिल्में की थी. उनकी साल 1989 में बैक-टू-बैक 19 फिल्म रिलीज हुई थी.
मिथुन चक्रवर्ती का ये रिकॉर्ड अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सलमान खान सहित तमाम स्टार्स नहीं तोड़ पाए हैं.
