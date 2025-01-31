नक्सली था बॉलीवुड ये सुपरस्टार, एक हादसे ने कैसे बनाया बॉलीवुड का...
Kavita
| Jan 31, 2025
बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुपरस्टार बनने के लिए एक्टर अलग अलग जगहों से आते हैं.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती नक्सलियों की दुनिया को छोड़कर इस इंडस्ट्री के सुपरस्टार बने हैं.
इस बात का खुलासा खुद मिथुन चक्रवर्ती ने अपने एक इंटरव्यू में किया था और इसकी वजह भी बताई थी.
साल 1976 में फिल्म मृगया से मिथुन चक्रवर्ती से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इससे पहले वह नक्सलियो के साथ थे.
मिथुन चक्रवर्ती ने कहा था कि नक्सलियों के उग्र नेता चारु मजूमदार के साथ मेरे संबंध के बारे में सब लोग जानते थे.
'मैं एक आंदोलन में जुड़ा हुआ था, लेकिन उसमें हुए एक हादसे के बाद मैंने नक्सलियों का साथ छोड़ दिया.'
मिथुन का कहना है कि नक्सलियों का साथ छोड़ने के बाद भी मैं ये लेबल नहीं हटा पाया.
कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती ने भाई की मौत के बाद नक्सलियों का साथ छोड़ दिया था.
मिथुन ने हिंदी सिनेमा को एक से एक हिट फिल्म दी है और सिनेमा के डिस्को डांसर बने.
Thanks For Reading!
