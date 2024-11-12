15 दिनों तक फिल्म की टिकट के लिए तरसे फैंस, सिर्फ 2 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म ने मचाया था धमाल
Bollywood Staff
| Nov 12, 2024
बॉलीवुड में ऐसी कई मूवी हैं जो कम बजट में बनीं, मगर बॉक्स ऑफिस पर उन फिल्मों ने धमाल मचा दिया था.
ऐसी ही एक फिल्म की हम बात कर रहे हैं जिसने बॉक्स ऑफिस पर दो हफ्ते तक ताबड़तोड़ कमाई की थी.
80 के दशक में रिलीज हुई फिल्म 'जीते हैं शान से' ने थिएटर में धमाकेदार एंट्री की थी.
इस फिल्म को देखने के लिए लोगों को घंटों तक थिएटर के बाहर खड़ा होना पड़ता था. यही नहीं इस फिल्म का टिकट मिलना भी लगभग मुश्किल था.
इस फिल्म की टिकट के लिए 15 दिन तक फैंस तरसते रहते थे. थिएटर में दो हफ्ते तक ये हाउसफुल रही थी.
फिल्म 'जीते हैं शान से' में बॉलीवुड के तीन बड़े स्टार्स ने अपनी एक्टिंग से लोगों को दीवाना बना दिया था.
इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा और संजय दत्त जैसे बड़े महारथी एक्टर्स ने काम किया है.
इस फिल्म को फैंस ने इतना पसंद किया कि 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 8 करोड़ रुपए तक की कमाई की थी.
यह मूवी संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती के करियर की सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी.
इस फिल्म में गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त के साथ एक्ट्रेस विजेता पंडित और मंदाकिनी को भी खूब पसंद किया गया था.
