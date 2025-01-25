इस फेमस स्टारकिड संग वायरल हुई क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की तस्वीरें, डेटिंग की...
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 25, 2025
बॉलीवुड की दिग्गज गायिका आशा भोसले की पोती जनाई भोसले अक्सर अपनी खूबसूरती को लेकर चर्चा में रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हाल ही में जनाई ने अपना 23वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इन तस्वीरों में एक फोटो क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की है, जिसने फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
जनाई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कई फोटोज शेयर की हैं, लेकिन सिराज के साथ उनकी कैंडिड फोटो वायरल हो रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, इस तस्वीर ने जनाई भोसले और मोहम्मद सिराज के रिलेशनशिप स्टेटस की अटकलों को जन्म दे दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
रेडिट की एक पोस्ट के मुताबिक 'मोहम्मद सिराज श्रद्धा कपूर की चचेरी बहन जनाई भोसले को डेट कर रहे हैं.'
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं इस पोस्ट के बीच जनाई और सिराज की इस फोटो ने अफवाहों को हवा दे दी है.
Source:
Bollywoodlife.com
जनाई भोसले के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Hina Khan ने लेडी बॉस बनकर शेयर कीं तस्वीरें, फैंस बोले- 'ये हैं रियल...'
अगली वेब स्टोरी देखें.