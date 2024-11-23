AR Rahman संग रिलेशनशिप रूमर्स पर Mohini Dey ने तोड़ी चुप्पी
Pratibha Gaur
| Nov 23, 2024
एआर रहमान ने अपनी बीवी सायरा बानो संग 29 साल बाद तलाक की घोषणा की है.
इन खबरों ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है. वहीं एआर रहमान का नाम उनकी बेसिस्ट मोहिनी संग जुड़ रहा है.
अब मोहिनी ने इन रूमर्स पर रिएक्ट किया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा है.
इस पोस्ट में मोहिनी डे ने कहा है कि मुझे बड़ी संख्या में इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है.
और मुझे ठीक ठाक इस बात का अंदाजा है कि यह किस बारे में है.
इसलिए मैं सम्मानपूर्व हर एक इंटरव्यू के लिए मना कर रही हूं.
क्योंकि मुझे इन अफवाहों में पेट्रोल छिड़कने का कोई शोक नहीं है.
मेरा मानना है कि मेरी ऊर्जा अफवाहों पर खर्च करने लायक नहीं है.
मोहिनी डे ने आगे कहा कि कृपया मेरी प्राइवेसी का सम्मान करें.
