मोहित सूरी की इन ब्लॉकबस्टर फिल्मों पर भी लगा चोरी का इल्जाम, लिस्ट में शामिल नाम उड़ा देंगे होश
Sadhna Mishra
| Jul 26, 2025
अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म 'सैयारा' ने रिलीज के 9 दिन में ही 200 करोड़ क्लब में एंट्री मार ली.
फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर गजब का बज बना हुआ है, लेकिन साथ ही इसे कोरियन फिल्म की कॉपी भी बताया जा रहा है.
लोगों का दावा है कि 'सैयारा' साल 2004 की कोरियन फिल्म 'ए मोमेंट टू रिमेम्बर' से इंस्पायर्ड है.
हालांकि, सिर्फ 'सैयारा' ही नहीं मोहित सूरी की कई और पुरानी फिल्मों पर काफी के आरोप लग चुके हैं.
साल 2011 में आई फिल्म 'मर्डर 2' को 2008 की कोरियन फिल्म 'द चेजर' से मिलता-जुलता बताया गया है.
साल 2014 में आई 'एक विलेन' की स्टोरी भी कोरियन मूवी 'आई सॉ द डेविल' से काफी हद तक मिलती बताई जा रही है.
इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन' को भी कोरियन मूवी 'अ बिटरस्वीट लाइफ' की रीमेक कहा गया है.
