Saiyaara में मोहित सूरी ने अनीत पड्डा को ही क्यों किया कास्ट? डायरेक्टर ने बताई ये खास वजह
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 20, 2025
इन दिनों जिधर देखो उधर बस मोहित सूरी की 'सैयारा' का ही जलवा है. बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म तहलका मचा रही है.
इस फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा लीड रोल में नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि डायरेक्टर ने अनीत को ही क्यों चुना?
फिल्म की जबरदस्त सफलता के बीच मोहित सूरी ने अब खुलासा किया है कि आखिर उन्होंने इस मूवी में अनीत पड्डा को क्यों चुना.
मोहित सूरी ने हाल ही में बॉलीवुड हंगामा से बातचीत की और बताया कि 'सैयारा' के लिए उन्हें रियल लगने वाली लड़की की तलाश थी.
उन्होंने कहा, 'मुझे एक ऐसी एक्ट्रेस चाहिए थी जो 20 से 22 साल की हो और जिसने अपने लुक्स में कोई कॉस्मेटिक बदलाव न करवाया हो.'
मोहित ने आगे यह भी बताया कि इस परफेक्ट चेहरे को खोजने में उन्हें 4 से 5 महीने लगे.
जब अनीत पड्डा सामने आईं, तो उन्हें तुरंत अहसास हो गया कि वही इस रोल के लिए परफेक्ट हैं.
अनीत फिल्म में एक मिडिल क्लास अमृतसर की पंजाबी लड़की का किरदार निभा रही हैं, जो एकदम नेचुरल तरीके से दर्शकों के दिलों में उतर रही है.
