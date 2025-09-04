Mom-To-Be परिणीति चोपड़ा का क्यूट लुक वायरल, पति संग दिखा स्पेशल बॉन्ड
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 03, 2025
परिणीति चोपड़ा इन दिनों प्रेग्नेंसी एन्जॉय कर रही हैं. इसी बीच एक्ट्रेस ने लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है.
पोस्ट में उन्होंने एक साथ कई तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें फ्रूट्स से लेकर राघव चड्ढा तक शामिल हैं.
आम और अमरूद की फोटो के साथ उन्होंने मजेदार कैप्शन लिखा, 'मैं इनमें से किसी एक को नहीं चुन पाती.'
दूसरी स्लाइड में केक की फोटो दिखाई और लिखा, 'वाकई ये असली केख था.'
एक्ट्रेस ने वड़ा पाव की भी तस्वीर शेयर की है, जिसके साथ लिखा, 'ये घर का बना वड़ा पाव.'
सूरजमुखी के फूल की फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, 'यह मेरा पसंदीदा है.'
खास बात ये रही कि तस्वीरों की सीरीज में वह अपने पति राघव चड्ढा के साथ खास बॉन्ड शेयर करती नजर आईं.
