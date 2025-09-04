Mom-To-Be परिणीति चोपड़ा का क्यूट लुक वायरल, पति संग दिखा स्पेशल बॉन्ड

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Sep 03, 2025

परिणीति चोपड़ा इन दिनों प्रेग्नेंसी एन्जॉय कर रही हैं. इसी बीच एक्ट्रेस ने लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है.

Source: Bollywoodlife.com

पोस्ट में उन्होंने एक साथ कई तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें फ्रूट्स से लेकर राघव चड्ढा तक शामिल हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आम और अमरूद की फोटो के साथ उन्होंने मजेदार कैप्शन लिखा, 'मैं इनमें से किसी एक को नहीं चुन पाती.'

Source: Bollywoodlife.com

दूसरी स्लाइड में केक की फोटो दिखाई और लिखा, 'वाकई ये असली केख था.'

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस ने वड़ा पाव की भी तस्वीर शेयर की है, जिसके साथ लिखा, 'ये घर का बना वड़ा पाव.'

Source: Bollywoodlife.com

सूरजमुखी के फूल की फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, 'यह मेरा पसंदीदा है.'

Source: Bollywoodlife.com

खास बात ये रही कि तस्वीरों की सीरीज में वह अपने पति राघव चड्ढा के साथ खास बॉन्ड शेयर करती नजर आईं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: क्लब या पार्टी में पहनें धनश्री की तरह वेस्टर्न ड्रेस, लुक देख दीवाने हो जाएंगे लोग

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.