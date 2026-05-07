खूबसूरत गाउन में सुरभि ज्योति ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, कैप्शन ने जीता फैंस का दिल

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 06, 2026

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस सुरभि ज्योति के घर जल्द ही किलकारी गूंजने वाली हैं.

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एक्ट्रेस ने शादी के 1.5 साल बाद फरवरी 2026 में प्रेग्नेंसी की गुड न्यूज शेयर की थी.

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वहीं अब सुरभि ने बेबी बंप के साथ अपनी कुछ लेटेस्ट फोटोज पोस्ट की है.

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इन तस्वीरों में एक्ट्रेस लाइट हरे रंग के गाउन में बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.

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लेकिन फैंस का ध्यान जिस चीज ने खींचा वो एक्ट्रेस का कैप्शन था.

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सुरभि ज्योति ने अपनी फोटोज के साथ कैप्शन में लिखा, 'बेहद सौभाग्यशाली'

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एक्ट्रेस की ये पिक्चर्स और कैप्शन फैंस को काफी पसंद आ रही हैं और वो जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

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बता दें कि, सुरभि जून 2026 में अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए बेकरार हैं.

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