श्रीदेवी की इन फिल्मों को देख भूल जाएंगे सस्पेंस-थ्रिलर से भरपूर हर मूवी
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 13, 2024
चालबाज अमेजन प्राइम पर मौजूद है। फिल्म का एक्शन और कॉमेडी सब कमाल का है।
चांदनी भी अमेजन प्राइम पर आप देख सकते हैं। ये फिल्म रोमांस से भरी है।
जियो सिनेमा पर मौजूद इंग्लिश विंग्लिश देखकर आपको मजा ही आ जाएगा।
जुदाई में श्रीदेवी अपने ही पति को बेच देती है। ये फिल्म जी5 पर है।
लाडला जी 5 पर फ्री में अवेलेबल है। फिल्म में श्रीदेवी का अंदाज देखने लायक है।
लम्हें अमेजन प्राइम पर मौजूद है। फिल्म में श्रीदेवी और अनिल कपूर की जोड़ी दिखी।
मॉम श्रीदेवी की शानदार फिल्म है, जो आप जी5 पर देख सकते हो।
मिस्टर इंडिया फ्री में यूट्यूबर पर मौजूद है।
रूप की रानी चोरों का राजा भी मजेदार फिल्म है। ये फिल्म भी जी5 पर है।
श्रीदेवी वाली नागिन यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध है।
