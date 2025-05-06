मोनालिसा ने शॉर्ट ड्रेस में दिखाया बोल्ड अंदाज, फैंस बोले- 'ये कितनी...'
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 06, 2025
भोजपुरी और टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाली एक्ट्रेस मोनालिसा अक्सर अपनी ग्लैमरस अदाओं से ध्यान खींचती हैं.
मोनालिसा ने अब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. वह एक इवेट में शामिल होने के लिए पहुंची थीं.
मोनालिसा ने इस इवेंट में एक से बढ़कर एक अदाएं दिखाई हैं. उन्होंने शॉर्ट ड्रेस में अपना फिगर फ्लॉन्ट किया है.
मोनालिसा ने एक से बढ़कर एक पोज दिए. पैपराजी उनको अपने कैमरे में कैद करने के लिए बेताब दिखे.
मोनालिसा ने इस इवेंट के दौरान अपनी बोल्ड अदाओं से लोगों का ध्यान खींचा. उन पर लोगों की निगाहें टिक गईं.
मोनालिसा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. उनके फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस पर प्यार लुटा रहे हैं.
मोनालिसा को लेकर एक फैन ने लिखा है, 'ये कितना ऑसम है यार.' एक फैन ने लिखा है, 'इनकी अदाएं तो मतलब गजब हैं.'
