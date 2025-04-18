भोजपुरी की इस हसीना के बोल्ड लुक्स धड़काते हैं फैंस का दिल
Shashikant Mishra
Apr 18, 2025
भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस मोनालिसा अपनी एक्टिंग से लोगों को रिझाती हैं.
मोनालिसा अपनी अदाकारी के साथ ही अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं.
सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली मोनालिसा आए दिन अपने फोटोशूट की झलक दिखाती हैं.
मोनालिसा बोल्ड फोटोशूट कराने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करती हैं. वह रिवीलिंग ड्रेस में अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं.
मोनालिसा का बोल्ड अंदाज उनके फैंस को पसंद आता है और वह जमकर प्यार लुटाते हैं.
मोनालिसा कभी बिकिनी तो कभी मोनोकिनी में अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती हैं.
सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग होने के चलते मोनालिसा की तस्वीरें शेयर होती ही वायरल हो जाती हैं.
