वादियों में दिलकश अदाओं से फैंस का चैन चुरा ले गईं मोनालिसा, हर एक पोज पर ढाया कहर
Sadhna Mishra
| May 10, 2025
भोजपुरी क्वीन मोनालिसा ने एक बार फिर इंस्टाग्राम पर अपनी नई तस्वीरों से फैंस को दीवाना बना दिया है.
इस बार उन्होंने कलरफुल क्रॉप टॉप और लोअर में बेहद स्टाइलिश लुक फ्लॉन्ट किया है.
बालों को पोनीटेल में बांधकर और स्पोर्टी शूज पहनकर उन्होंने कूल और क्यूट वाइब दिया है.
तस्वीरों में कभी वो मिरर सेल्फी लेती दिखीं तो कभी पहाड़ों के बीच मुस्कुराती नजर आईं.
उनके हर पोज में ग्लैमर और नेचुरल ब्यूटी का परफेक्ट मिक्स नजर आ रहा है.
फैंस ने कमेंट्स में उनकी जमकर तारीफ की, किसी ने उन्हें 'एंजल' तो किसी ने 'डॉल' कहा.
मोनालिसा की ये फोटोज तेजी से वायरल हो रही हैं और इंटरनेट पर कहर बरपा रही हैं.
