Monalisa की बोल्डनेस ने फिर पार की हद! डीपनेक ब्लाउज में दिखा ऐसा लुक कि बेकाबू हो गए फैंस
Sadhna Mishra
| Jun 16, 2025
भोजपुरी क्वीन मोनालिसा इन दिनों 'जादू तेरी नजर' शो में एक बार फिर से अपने 'डायन' किरदार से लोगों को डरा रही हैं.
लेकिन इस बीच एक्ट्रेस ने अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं, जिसे देख हर किसी की सांसे थम जा रही है.
मोनालिसा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर व्हाइट ड्रेस में बेहद बोल्ड फोटोज शेयर की है.
इन तस्वीरों में एक्ट्रेस डीपनेक ब्लाउज में ऐसा लुक दिखाया कि हर कोई पानी-पानी हो गया.
मोनालिसा की ये तस्वीरें इंटरनेट का पारा हाई कर रही है. वहीं एक्ट्रेस का ये लुक फैंस को खूब भा रहा है.
कभी सोफे पर तो कभी बुक सेल्फ और सीढ़ियों पर एक्ट्रेस ने ऐसे-ऐसे पोज दिए कि हर कोई देखता ही रह गया.
पिक्चर्स देख फैंस एक्ट्रेस की तारीफ के पुल बांध रहे हैं. कोई 'क्वीन' कह रहा है, तो कोई 'हॉट एंड सेक्सी' बता रहा है.
