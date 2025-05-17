मोनालिसा ने दिखाई दुबई वेकेशन की झलक, बोल्ड अदाएं खींच रहीं ध्यान

मोनालिसा की प्यारी स्माइल पर फैंस दिल हार रहे हैं. फैंस ने अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस की तस्वीरों पर प्यारे कमेंट की बौछार कर दी है. Source: Bollywoodlife.com