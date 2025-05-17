मोनालिसा ने दिखाई दुबई वेकेशन की झलक, बोल्ड अदाएं खींच रहीं ध्यान
Shashikant Mishra
| May 17, 2025
भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा इन दिनों दुबई वेकेशन पर हैं. वह अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर कर फैंस का ध्यान खींच रही हैं.
मोनालिसा की एक से बढ़कर एक पोज दे रही हैं. मोनालिसा की तस्वीरें सामने आते ही उनकी अदाएं फैंस को दीवाना बना रही हैं.
मोनालिसा की प्यारी स्माइल पर फैंस दिल हार रहे हैं. फैंस ने अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस की तस्वीरों पर प्यारे कमेंट की बौछार कर दी है.
मोनालिसा ने शॉर्ट ड्रेस पहनकर अपने टोन्ड लेग्स फ्लॉन्ट किए हैं. उनका ये अंदाज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.
मोनालिसा अक्सर अपने से जुड़े अपडेट फैंस को देती रहती हैं. वह अपनी ग्लैमरस फोटोज से ही उनको आहें भरने पर मजबूर कर देती हैं.
मोनालिसा ने दुबई वेकेशन के दौरान व्हाइट ड्रेस में अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट किया है. उनकी तस्वीरों पर लोगों की निगाहें टिक गईं.
मोनालिसा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग के चलते उनकी तेजी से तस्वीरें वायरल होती हैं.
