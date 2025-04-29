इस भोजपुरी हसीना ने दिखाया हॉट अंदाज, फैंस बोले- 'तुम लाखों...'
Shashikant Mishra
| Apr 29, 2025
भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा अपनी एक्टिंग के साथ ही अपनी ग्लैमरस अदाओं के लिए जानी जाती हैं.
मोनालिसा आए दिन अपने बोल्ड फोटोशूट करवाती हैं और तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
मोनालिसा ने हाल ही में एक बार फिर जींस और टॉप पहनकर फोटोशूट करवाया है.
मोनालिसा ने अपनी नई तस्वीरों में अपना कर्वी फिगर जमकर फ्लॉन्ट किया है.
मोनालिसा की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
मोनालिसा का अंदाज फैंस को पसंद आ रहा है और वह उन पर प्यार लुटा रहे हैं.
भोजपुरी एक्ट्रेस के लिए एक फैन ने लिखा है, 'तुम लाखों में एक हो.' एक फैन ने लिखा है, 'मस्त लुक.'
