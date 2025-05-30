मोनालिसा ने दिखाया दिलकश अंदाज, फैंस बोले- 'आपने तो...'
Shashikant Mishra
| May 30, 2025
टीवी और भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस मोनालिसा आए दिन अपने ग्लैमरस फोटोशूट करवाती हैं.
मोनालिसा का ग्लैमरस अंदाज उनके तमाम चाहने वाले फैंस को खूब पसंद आता है.
मोनालिसा ने एक बार फिर ब्लैक कलर के आउटफिट में जमकर सिजलिंग पोज दिए हैं.
मोनालिसा ने लेटेस्ट फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर किए और ये तेजी से वायरल हो रहे हैं.
42 साल की मोनालिसा के एक से बढ़कर एक सिजलिंग पोज चर्चा का विषय बने हुए हैं.
मोनालिसा की अदाएं फैंस को काफी पसंद आ रही हैं और वह उन पर खूब प्यार लुटा रहे हैं.
एक फैन ने लिखा है, 'आपने तो दीवाना बना लिया है.' एक फैन ने लिखा है. 'गजब की खूबसूरती है.'
