'इश्क में' खोईं मोनालिसा की फोटोज वायरल, लोग बोले- 'आप हमारी...'
Shashikant Mishra
| Apr 01, 2025
भोजपुरी से लेकर टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाली एक्ट्रेस मोनालिसा सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं.
मोनालिसा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने बोल्ड फोटोज शेयर कर फैंस का ध्यान खींचती हैं.
मोनालिसा ने हाल ही में फोटोशूट करवाया है. उन्होंने इसकी झलक अपने फैंस को दिखाई है.
मोनालिसा ने अपनी तस्वीरों के साथ लिखा है, 'इश्क में... इश्क में...' इसके साथ हार्ट इमोजी बनाए हैं.
मोनालिसा की नई तस्वीरें वायरल हो रही हैं और उनके तमाम चाहने वाले फैंस कमेंट कर रहे हैं.
मोनालिसा को लेकर एक फैन ने लिखा है, 'ब्यूटीफुल.' एक फैन ने लिखा है, 'आप हमारी जान हो मोना मैडम.'
मोनालिसा ने लेटेस्ट फोटोज में अपना ग्लैमरस अंदाज दिखाया है. इस तरह से उनके फैंस ने जमकर प्यार लुटाया है.
