मोनालिसा ने फिर बढ़ाई फैंस की धड़कनें, फ्लोरल वन-पीस में इठलाती दिखीं एक्ट्रेस
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 21, 2025
भोजपुरी क्वीन मोनालिसा ने एक बार फिर से फैंस के दिलों की धड़कन बढ़ा दी है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने अब फ्लोरल प्रिंट वन पीस ड्रेस में लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की है.
Source:
Bollywoodlife.com
इन फोटोज में एक्ट्रेस नदी किनारे कातिलाना पोज देती नजर आई. उनका अंदाज फैंस का दिल जीत रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
खुले बालों में टिक-टैक क्लिप लगाकर मोनालिसा ने अपने लुक को और भी क्यूट बना दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
मोनालिसा का स्टाइलिश और दिलकश अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
यूजर्स ने उनके लुक की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक ने लिखा, 'मोना डार्लिंग आप बेस्ट हो.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 21 साल पहले आई इस फिल्म की कॉपी है 'सैयारा'?
अगली वेब स्टोरी देखें.