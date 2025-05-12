मोनालिसा ने फिर फ्लॉन्ट किया फिगर, लोग बोले-' हमेशा टेम्परेचर...'

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 12, 2025

भोजपुरी से लेकर टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाली एक्ट्रेस मोनलिसा का बोल्ड अंदाज अक्सर चर्चा में रहता है.

सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली मोनालिसा आए दिन अपने फोटोशूट की झलक फैंस को दिखाती रहती हैं.

मोनालिसा ने एक बार फिर अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की हैं जो फैंस का ध्यान खींच रही हैं.

मोनालिसा ने ब्लू जींस के साथ व्हाइट क्रॉप-टॉप पहना हुआ है. ये ड्रेस उन पर काफी अच्छी लग रही है.

मोनालिसा ने हमेशा की तरह एक बार फिर अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करने का मौका नहीं छोड़ा है.

मोनालिसा की तस्वीरें देखकर फैंस आहें भर रहे हैं. उनकी अदाओं को पसंद करते हुए कमेंट कर रहे हैं.

एक फैन ने लिखा है, 'अति सुंदर.' एक यूजर ने लिखा है, 'हमेशा टेम्परेचर हाई रखती हो.'

