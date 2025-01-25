बोल्डनेस में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं भोजपुरी की ये हसीनाएं
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 25, 2025
अक्षरा सिंह का ग्लैमरस अंदाज अक्सर उनके तमाम चाहने वाले फैंस के बीच काफी चर्चा में रहता है.
नम्रता मल्ला के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनकी बोल्डनेस देखने को मिलती है. फैंस उनके पोस्ट का इंतजार करते हैं.
रानी चटर्जी की एक-एक तस्वीर को फैंस बार-बार निहारते हैं. उनका बोल्ड अंदाज फैंस को पसंद आता है.
मोनालिसा अक्सर अपना ग्लैमरस अंदाज दिखाती रहती हैं. उनकी अदाओं पर फैंस फिदा रहते हैं.
नेहा मलिक की हद से ज्यादा बोल्ड तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं.
श्वेता शर्मा अक्सर अपने बोल्ड फोटोज शेयर करती रहती हैं. उनके बोल्ड वीडियो भी वायरल होते हैं.
सुषमा अधिकारी आए दिन रिवीलिंग ड्रेस में अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आती हैं.
