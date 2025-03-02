मोनालिसा-रानी चटर्जी ही नहीं ये एक्टर्स भी नाम बदलकर बनें स्टार, सच जान हो जाएंगे हैरान
भोजपुरी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक सितारे हैं, जो बॉलीवुड सेलेब्स को कड़ी टक्कर देते हैं.
लेकिन कुछ ऐसे कलाकार भी हैं, जिन्होंने अपने नाम बदलकर फिल्मों में पहचान बनाई है. आइए इनके बारे में जानते हैं.
निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव भी नाम बदलकर इंडस्ट्री के चमकते सितारे बने हैं.
भोजपुरी इंडस्ट्री में रवि किशन का बड़ा नाम है, पर उनका असली नाम रविंद्रनाथ शुक्ला है.
रानी चटर्जी का असली नाम जानकर आप हैरान हो जाएंगे. इनका रियल नेम साबिहा शेख है और वो मुस्लिम परिवार से हैं.
मोनालिसा को तो सब जानते हैं पर उनका असली नाम अंतरा बिस्वास है.
खेसारी लाल यादव का असली नाम शत्रुघ्न कुमार यादव है, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं.
चिंटू पांडे का रियल नेम प्रदीप पांडे है. हालांकि वह एक्शन हीरो के नाम से फेमस हैं.
इन सितारों ने नाम बदलकर भोजपुरी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई.
