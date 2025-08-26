हाथ में मेहंदी, मांग में सिंदूर... मोनालिसा के तीज लुक ने लूटा फैंस का दिल, तस्वीरें देख पूछा ये सवाल
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 26, 2025
भोजपुरी क्वीन मोनालिसा ने एक बार फिर से अपने फैंस का दिल जीत लिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस अक्सर अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं, वहीं अब उन्होंने तीज के खास मौके पर कुछ तस्वीरें शेयर की है.
Source:
Bollywoodlife.com
तीज पर मोनालिसा ने लाल साड़ी, हाथों में मेहंदी और मांग में सिंदूर लगाए कुछ फोटोज पोस्ट की है.
Source:
Bollywoodlife.com
इन तस्वीरों में एक्ट्रेस कभी मंदिर के सामने बैठी पूजा करते, तो कभी पोज देते नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं एक फोटो में वह अपने हाथों की मेहंदी भी दिखाती नजर आईं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं और उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं एक यूजर ने तो एक्ट्रेस ये तक पूछ लिया कि, 'आपके सजना कहां हैं?'
Source:
Bollywoodlife.com
तो वहीं कुछ फैंस एक्ट्रेस को तीज की बधाई दे रहे हैं. मोनालिसा की ये तस्वीरें उनके चाहने वालों को खूब भा रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'आप कपड़ों में...', मनीषा रानी की इन फोटोज को देख लोगों ने दिया रिएक्शन
अगली वेब स्टोरी देखें.