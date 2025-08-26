हाथ में मेहंदी, मांग में सिंदूर... मोनालिसा के तीज लुक ने लूटा फैंस का दिल, तस्वीरें देख पूछा ये सवाल

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 26, 2025

भोजपुरी क्वीन मोनालिसा ने एक बार फिर से अपने फैंस का दिल जीत लिया है.

एक्ट्रेस अक्सर अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं, वहीं अब उन्होंने तीज के खास मौके पर कुछ तस्वीरें शेयर की है.

तीज पर मोनालिसा ने लाल साड़ी, हाथों में मेहंदी और मांग में सिंदूर लगाए कुछ फोटोज पोस्ट की है.

इन तस्वीरों में एक्ट्रेस कभी मंदिर के सामने बैठी पूजा करते, तो कभी पोज देते नजर आ रही हैं.

वहीं एक फोटो में वह अपने हाथों की मेहंदी भी दिखाती नजर आईं.

एक्ट्रेस की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं और उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

वहीं एक यूजर ने तो एक्ट्रेस ये तक पूछ लिया कि, 'आपके सजना कहां हैं?'

तो वहीं कुछ फैंस एक्ट्रेस को तीज की बधाई दे रहे हैं. मोनालिसा की ये तस्वीरें उनके चाहने वालों को खूब भा रही हैं.

