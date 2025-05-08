ब्लैक क्रॉप टॉप और जींस पहन मोनालिसा से दिखाया जलवा, एक्ट्रेस इतराती बलखाती आईं नजर
Shreya Pandey
| May 08, 2025
भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा बेहद खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस हैं.
इन्होंने कई भोजपुरी फिल्में हुए सीरियल भी किए हैं. जो सुपरहिट हुई हैं.
एक्ट्रेस न केवल भोजपुरी फिल्में बल्कि हिंदी फिल्में और शोज भी किया है. ये बिग बॉस में भी नजर आ चुके हैं.
एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.
हाल ही एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक फोटोज शेयर किया है.
फोटो में एक्ट्रेस ने ब्लैक क्रॉप टॉप पहना है और उसके साथ उन्होंने ब्लू जींस पहना है.
फोटो में एक्ट्रेस ने बहुत पोज दिए हैं, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है.
