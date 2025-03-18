भोजपुरी की इन एक्ट्रेसेस ने वेब सीरीज में किया काम, बोल्ड अदाओं से...
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 18, 2025
भोजपुरी की एक्ट्रेसेस ने फिल्मों से लेकर टीवी तक अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया है.
भोजपुरी एक्ट्रेसेस फिल्मों और टीवी के अलावा वेब सीरीज में अपनी बोल्ड अदाएं से ध्यान खींच चुकी हैं.
रानी चटर्जी ने वेब सीरीज 'मस्तराम' में काम किया था. उनकी बोल्ड अदाएं अक्सर चर्चा में आ जाती हैं.
मोनालिसा को वेब सीरीज 'रात्रि के यात्री 2' में भी देखा जा चुका है.
मोनालिसा ने वेब सीरीज 'धप्पा' में काम किया है और लोगों ने उन्हें पसंद किया.
आम्रपाली दुबे ने वेब सीरीज 'पूर्वांचल' में दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ काम किया.
गुंजन पंत वेब सीरीज 'बिल्ली वर्सेज बिरजू' में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया.
