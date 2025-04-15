भोजपुरी के इन स्टार्स ने बॉलीवुड फिल्मों में किया है काम
Shashikant Mishra
| Apr 15, 2025
भोजपुरी फिल्मों के तमाम स्टार्स ने बॉलीवुड की फिल्मों में अपनी अदाकारी से ध्यान खींचा है.
विनय आनंद ने 'आमदनी अठन्नी खर्चा रुपैया' और 'दिल ने फिर याद किया' जैसी फिल्मों में एक्टिंग की है.
मनोज तिवारी ने फिल्म '23 मार्च 1931: शहीद' में काम किया है. ये फिल्म भगत सिंह पर बनी है.
मोनालिसा भी बॉलीवुड फिल्म का हिस्सा रही हैं. वह फिल्म 'ब्लैकमेल' के एक आइटम नंबर में नजर आई थीं.
रवि किशन ने 'तेरे नाम', 'बुलेट राजा', 'हेरा फेरी' सहित कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है.
शुभी शर्मा ने बॉलीवुड की मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम बैक' के एक गाने में काम किया है.
भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर विलेन अवधेश मिश्रा ने फिल्म 'डर्टी पॉलिटिक्स' में काम किया है.
