व्हाइट क्रॉप टॉप पहन सर्दियों में मोनालिसा ने बरपाया कहर, देखें फोटोज

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jan 02, 2026

भोजपुरी इंडस्ट्री की खूबसूरत एक्ट्रेस मोनालिसा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं.

एक्ट्रेस ने हाल ही में अपनी बोल्ड और बेहतरीन फोटोज शेयर किया है.

मोनालिसा ने इस फोटो में स्लीवलेस टाॅप पहना हुआ है, जिस पर रेड कलर का प्रिंट बना हुआ है.

एक्ट्रेस इस ड्रेस में बहुत हसीन और बोल्ड लग रहीं हैं.

एक्ट्रेस ने इस फोटो में आधे बालों की बन बनाया हुआ है. जो उनके ड्रेस पर बहुत जंच रहा है.

आपको बता दें कि मोनालिसा का यह लुक लोगों को बहुत पसंद आ रहा है.

मोनालिसा के फैंस इस फोटो पर जमकर काॅमेंट कर रहें हैं.

