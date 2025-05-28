दिव्या भारती की सबसे खूबसूरत और हसीन तस्वीरें, एक्ट्रेस की मासूमियत देख लोग हो जाते थे आशिक
Shreya Pandey
| May 28, 2025
दिव्या भारती बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में एक थीं.
इन्होंने बहुत कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और बहुत जल्दी सुपरहिट भी हो गईं.
एक्ट्रेस उस दौर के सबसे बड़े कलाकारों के साथ फिल्में की हैं.
दिव्या भारती एक फिल्म के सेट पर फिल्म डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला से मिलीं दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो गया.
दिव्या हिंदू थीं जबकि साजिद मुस्लिम थे. लेकिन दोनों ने शादी करने का फैसला किया.
18 साल की उम्र में दिव्या भारती ने इस्लाम अपना कर साजिद के साथ निकाह कर लिया.
दिव्या की शादी के 10 महीने बाद ही अपने घर की खिड़की से गिरकर उनकी मौत हो गई.
