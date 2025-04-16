दिव्या भारती की सबसे खूबसूरत और प्यारी तस्वीरें, नेचुरल ब्यूटी से बनाया था सबको दीवाना
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 16, 2025
divya bharti photos (5)
Source:
Bollywoodlife.com
बेहद ही चुलबुली स्वभाव की दिव्या कैमरे के सामने हमेशा हंसते खेलते नजर आती थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
दिव्या की खूबसूरती के आगे इंडस्ट्री की टॉप हीरोइन भी फीकी लगती थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
दिव्या ने महज 18 साल की उम्र में फिल्म डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला से ब्याह रचा लिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
आज भी लोग दिव्या भारती को उतना ही चाहते हैं, जितना पहले चाहते थे.
Source:
Bollywoodlife.com
दिव्या भारती ने इस्लाम कुबूल लिया और अपना नाम सना रख लिया.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस की पुरानी तस्वीरें और वीडियोज अक्सर इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'मैं उसके साथ एक ही बिस्तर पर...' अपने गे दोस्त के बारे में ये क्या बोल गए आमिर अली
अगली वेब स्टोरी देखें.