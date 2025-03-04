जवानी के दिनों में ऐसी लगती थी श्रीदेवी, खूबसूरती देख आप भी हो जाएंगे दीवाने
Shreya Pandey
| Mar 04, 2025
बॉलीवुड में 90 की दशक की एक्ट्रेस श्रीदेवी बहुत खूबसूरत हैं. इन्होंने कई सुपरहिट फिल्में की हैं.
श्रीदेवी ने हिंदी के अलावे तमिल, तेलुगु मलयालम फिल्मों में भी काम किया है.
श्रीदेवी जवानी के दिनों में हुस्नपरी लगती थी. हम उनकी खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहें हैं.
श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को हुआ था. श्रीदेवी ने चार दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया था.
श्रीदेवी 'बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार' के नाम से फेमस हैं. लोग इनके एक्टिंग के दीवाने हैं.
श्रीदेवी ने मिस्टर इंडिया, नगीना, जुदाई जैसे कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है.
फिल्म इंडस्ट्री में श्रीदेवी एक्टिंग के अलावे अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं.
सिनेमा में अतुलनीय काम करने के लिए श्रीदेवी को श्रीदेवी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है.
