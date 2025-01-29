हानिया आमिर की इन खूबसूरत फोटोज को देख आप भी हो जाएंगे दीवाने
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 29, 2025
हानिया आमिर पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में एक हैं. इनकी एक्टिंग लोगों को बहुत पसंद है.
Source:
Bollywoodlife.com
हानिया ने पाकिस्तान में कई टीवी शोज किया है. जिसे पाकिस्तान के साथ-साथ भारत में भी खूब पसंद किया गया.
Source:
Bollywoodlife.com
हानिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हानिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कई फोटोज डालती हैं, जो फैंस के दिलों को छू जाती है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फोटो में हानिया ने सूट के साथ मांगटीका, झुमके और नेकलेस भी पहन रखा है.
Source:
Bollywoodlife.com
दुल्हन के लिबास में हानिया का लुक बहुत खूबसूरत लग रहा है. यह फोटो फैंस को बहुत पसंद है
Source:
Bollywoodlife.com
गुलाब को समेटते हुए हानिया का लुक बेहद खूबसूरत लग रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
व्हाइट और ब्लू प्रिंट की साड़ी में हानिया बेहद प्यारी लग रहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Dipika Kakar के घर फिर गूंजेगी किलकारियां, गुड न्यूज सुनकर चकाराया...
अगली वेब स्टोरी देखें.