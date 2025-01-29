हानिया आमिर की इन खूबसूरत फोटोज को देख आप भी हो जाएंगे दीवाने

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jan 29, 2025

हानिया आमिर पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में एक हैं. इनकी एक्टिंग लोगों को बहुत पसंद है.

Source: Bollywoodlife.com

हानिया ने पाकिस्तान में कई टीवी शोज किया है. जिसे पाकिस्तान के साथ-साथ भारत में भी खूब पसंद किया गया.

Source: Bollywoodlife.com

हानिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हानिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कई फोटोज डालती हैं, जो फैंस के दिलों को छू जाती है.

Source: Bollywoodlife.com

इस फोटो में हानिया ने सूट के साथ मांगटीका, झुमके और नेकलेस भी पहन रखा है.

Source: Bollywoodlife.com

दुल्हन के लिबास में हानिया का लुक बहुत खूबसूरत लग रहा है. यह फोटो फैंस को बहुत पसंद है

Source: Bollywoodlife.com

गुलाब को समेटते हुए हानिया का लुक बेहद खूबसूरत लग रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

व्हाइट और ब्लू प्रिंट की साड़ी में हानिया बेहद प्यारी लग रहीं हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Dipika Kakar के घर फिर गूंजेगी किलकारियां, गुड न्यूज सुनकर चकाराया...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.