किसी अप्सरा से कम नहीं हैं जन्नत जुबैर, फोटोज देख हार बैठेंगे दिल
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 12, 2025
व्हाइट ऑफ शोल्डर ड्रेस में एक्ट्रेस का लुक एकदम कमाल लग रहा है. एक्ट्रेस की अदाएं बहुत ही प्यारी लग रहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
पिंक ऑफ शोल्डर बॉडीकॉन ड्रेस भी बहुत खूबसूरत लग रहा है. एक्ट्रेस का यह लुक एकदम कातिलाना लग रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
ब्लैक टॉप और मिनी स्कर्ट में भी एक्ट्रेस बहुत प्यारी लग रहीं हैं. अपनी अदाओं से कई लोगों को ये दीवाना बना देती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सॉफ्ट ग्रीन चिकनकारी कुर्ती में भी एक्ट्रेस बहुत संस्कारी नजर आ रहीं हैं. एक्ट्रेस से कुर्ती के साथ झुमके और हार पहना है.
Source:
Bollywoodlife.com
रेड बॉडीकॉन ड्रेस के साथ एक्ट्रेस ने लॉन्ग ईयरिंग पहना है, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
लॉन्ग फ्रॉक सूट में भी एक्ट्रेस हद से ज्यादा खूबसूरत लग रहीं हैं. उन्होंने इसके साथ झुमके और बिंदी भी पहना है.
Source:
Bollywoodlife.com
साड़ी पहन के जन्नत तो बहुत ही ज्यादा हॉट लग रहीं हैं. एक्ट्रेस की खूबसूरती लोगों को क्रेजी कर रही थी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: हिट एक्टर है इस साउथ सुपरस्टार का बॉडीगार्ड, देख Salman Khan का शेरा भी हर जाएगा हैरान
अगली वेब स्टोरी देखें.