किसी अप्सरा से कम नहीं हैं जन्नत जुबैर, फोटोज देख हार बैठेंगे दिल

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 12, 2025

व्हाइट ऑफ शोल्डर ड्रेस में एक्ट्रेस का लुक एकदम कमाल लग रहा है. एक्ट्रेस की अदाएं बहुत ही प्यारी लग रहीं हैं.

पिंक ऑफ शोल्डर बॉडीकॉन ड्रेस भी बहुत खूबसूरत लग रहा है. एक्ट्रेस का यह लुक एकदम कातिलाना लग रहा है.

ब्लैक टॉप और मिनी स्कर्ट में भी एक्ट्रेस बहुत प्यारी लग रहीं हैं. अपनी अदाओं से कई लोगों को ये दीवाना बना देती हैं.

सॉफ्ट ग्रीन चिकनकारी कुर्ती में भी एक्ट्रेस बहुत संस्कारी नजर आ रहीं हैं. एक्ट्रेस से कुर्ती के साथ झुमके और हार पहना है.

रेड बॉडीकॉन ड्रेस के साथ एक्ट्रेस ने लॉन्ग ईयरिंग पहना है, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रहीं हैं.

लॉन्ग फ्रॉक सूट में भी एक्ट्रेस हद से ज्यादा खूबसूरत लग रहीं हैं. उन्होंने इसके साथ झुमके और बिंदी भी पहना है.

साड़ी पहन के जन्नत तो बहुत ही ज्यादा हॉट लग रहीं हैं. एक्ट्रेस की खूबसूरती लोगों को क्रेजी कर रही थी.

