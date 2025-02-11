वेस्टर्न लुक में हुस्न की मल्लिका लगती हैं हानिया आमिर, तस्वीरें दिल चुरा लेंगी
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 11, 2025
पाकिस्तान की एक्ट्रेस हानिया आमिर पाकिस्तान के साथ-साथ भारत में भी बहुत पॉपुलर हैं.
हानिया सभी ड्रेस में बहुत ज्यादा क्युट लगती हैं, लेकिन वेस्टर्न लुक में ये एकदम हुस्न की मल्लिका लगती हैं.
इस फोटो में हानिया ऑफ शोल्डर लॉन्ग मैक्सी ड्रेस पहना है, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रहीं हैं.
रेड बॉडीकॉन ड्रेस को आप डेट पर पहन सकते हैं, इसमें आपका लुक बहुत प्यारा लगेगा.
पीले कलर के ड्रेस में हानिया बेहद हसीन नजर आ रहीं हैं. इसे आप भी किसी पार्टी में पहन सकते हैं.
इस फोटो में हानिया ने ब्लेजर पहना है, जो किसी को भी दीवाना बना सकता है.
इस फोटो में हानिया का लुक बेहद प्यारा लग रहा है.
इस ड्रेस में भी हानिया का लुक हद से ज्यादा प्यारा लग रहा है.
