रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की सबसे प्यारी और खूबसूरत तस्वीरें, कपल की शादी को पूरे हुए तीन साल
Shreya Pandey
| Apr 15, 2025
बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत जोड़ियों में से एक आलिया भट्ट और रणबीर कपूर शादी को तीन साल पूरे हो गए हैं.
आलिया और रणबीर ने 2017 में फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में साथ काम शुरू किया. तब से ही दोनों के बीच अफेयर की खबरें वायरल हो रहीं थीं.
दोनों की लव स्टोरी बहुत फेमस हैं. दोनों की जोड़ी को लोग बहुत पसंद करते हैं.
रणवीर और आलिया ने साल 2022 में शादी किया वहीं नवंबर 2022 में आलिया ने राहा को जन्म दिया.
दोनों ही स्टार बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में आते हैं. रणवीर और आलिया ने भी साथ में कई फिल्में की हैं.
आपको बता दें कि रणबीर, आलिया के बचपन के क्रश थे.
दोनों की शादी के 3 साल पूरे होने पर सब लोग उन्हें बधाई दे रहें हैं.
