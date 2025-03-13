RJ Mahvash की सबसे खूबसूरत तस्वीरें, सुंदरता में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देती हैं टक्कर
Shreya Pandey
| Mar 13, 2025
महवश ने सफेद लॉन्ग फ्रॉक के साथ खूबसूरत सा दुपट्टा ले रखा है, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहीं हैं.
महवश स्टाइलिश अंदाज में फोटोशूट भी कराती हैं. इनका लुक लोगों को बहुत आकर्षित करता है.
महवश बहुत ही क्यूट हैं. फोटो में इन्होंने हाथों में फूल पकड़ा हुआ है, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रहीं हैं.
पर्पल कलर के सूट के साथ चश्मे में महवश का लुक बहुत कुल नजर आ रहा है.
महवश सूट में सर पर दुप्पटा लिए बेहद हसीन नजर आ रहीं हैं. फैंस तो इनकी खूबसूरती पर लट्टू हो गए हैं.
इस फोटो में भी महवश का क्यूट और मासूम लुक देखा जा सकता है.
समंदर किनारे क्रूज पर महवश का ये लुक खूब वायरल हो रहा है. इन्होंने सफेद मैक्सी ड्रेस कैरी किया है.
Thanks For Reading!
