Mothers Day: बॉलीवुड स्टार्स ने अपनी मां पर लुटाया प्यार, देखें प्यारी फोटोज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 11, 2025

हर साल की तरह 2025 में मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जा रहा है. बॉलीवुड के स्टार्स ने इस खास मौके को अपनी मां के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बी-टाउन के सितारों ने अपनी मां के साथ प्यारी तस्वीरें शेयर कर उन पर प्यार लुटाया है. आइए जानते हैं कि किन-किन सितारों ने मदर्स डे सेलिब्रेट किया है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस टिस्का चोपड़ा ने अपनी मां के साथ प्यारी तस्वीर शेयर की है. मदर्स डे के मौके पर मां-बेटी प्यारा पोज देते हुए काफी खुश नजर आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

रकुल प्रीत सिंह ने मदर्स डे सेलिब्रेट किया है. रकुल प्रीत सिंह ने अपनी मां और सास के साथ की खूबसूरत फोटोज शेयर कर दोनों पर प्यार लुटाया है.

Source: Bollywoodlife.com

बॉलीवुड के एक्शन स्टार सनी देओल ने एक वीडियो शेयर किया है. इसमें उन्होंने अपनी मां प्रकाश कौर के साथ की प्यारी तस्वीरों को दिखाया है.

Source: Bollywoodlife.com

शिल्पा शेट्टी ने भी अपना मां और सास के साथ की प्यारी तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने अपनी दोनों मां पर जमकर प्यार बरसाया है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस सोहा अली खान ने अपनी मां और वेटरन एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर के साथ मदर्स डे सेलिब्रेट किया है. उन्होंने कई तस्वीरें शेयर की हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: मदर्स डे पर इमोशनल हुईं श्वेता तिवारी, देश के लिए लिखी ये बात

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.