Mothers Day: बॉलीवुड स्टार्स ने अपनी मां पर लुटाया प्यार, देखें प्यारी फोटोज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 11, 2025
हर साल की तरह 2025 में मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जा रहा है. बॉलीवुड के स्टार्स ने इस खास मौके को अपनी मां के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं.
बी-टाउन के सितारों ने अपनी मां के साथ प्यारी तस्वीरें शेयर कर उन पर प्यार लुटाया है. आइए जानते हैं कि किन-किन सितारों ने मदर्स डे सेलिब्रेट किया है.
एक्ट्रेस टिस्का चोपड़ा ने अपनी मां के साथ प्यारी तस्वीर शेयर की है. मदर्स डे के मौके पर मां-बेटी प्यारा पोज देते हुए काफी खुश नजर आ रही हैं.
रकुल प्रीत सिंह ने मदर्स डे सेलिब्रेट किया है. रकुल प्रीत सिंह ने अपनी मां और सास के साथ की खूबसूरत फोटोज शेयर कर दोनों पर प्यार लुटाया है.
बॉलीवुड के एक्शन स्टार सनी देओल ने एक वीडियो शेयर किया है. इसमें उन्होंने अपनी मां प्रकाश कौर के साथ की प्यारी तस्वीरों को दिखाया है.
शिल्पा शेट्टी ने भी अपना मां और सास के साथ की प्यारी तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने अपनी दोनों मां पर जमकर प्यार बरसाया है.
एक्ट्रेस सोहा अली खान ने अपनी मां और वेटरन एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर के साथ मदर्स डे सेलिब्रेट किया है. उन्होंने कई तस्वीरें शेयर की हैं.
