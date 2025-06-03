बार्बी बन मौनी रॉय ने बाथटब में दिखाया हुस्न का जलवा, लुक पर लट्टू हुईं दिशा पाटनी, कह दी ये बात

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jun 02, 2025

मौनी रॉय ने एक बार फिर से अपनी तस्वीरों और लुक से कहर बरपाया है.

मौनी अब बाथटब फोटोज शेयर कर फैंस को चौंका दिया है.

इन तस्वीरों में वह बेबी पिंक ड्रेस में बाथटब में सिजलिंग पोज देती नजर आ रही हैं.

अपने लहराते बालों और ग्लैमरस एक्सप्रेशन्स से मौनी ने फिर से लोगों का दिल जीत लिया.

इन तस्वीरों के साथ मौनी ने लिखा, 'बार्बी एक ड्रीम बुक है या एनाबेले चीखती है.'

एक्ट्रेस का ये लुक देख दिशा पाटनी भी खुद को मौनी की तारीफ करने से नहीं रोक पाईं और उन्होंने मौनी को 'ब्यूटी' कहा.

फैंस ने भी कमेंट में जादुई सितारों से सजी मौनी को 'बेहद खूबसूरत' और 'शानदार' बताया.

मौनी रॉय को आखिरी बार हॉरर फिल्म 'द भूतनी' में देखा गया था और वह अभी भी ट्रेंड कर रही हैं.

