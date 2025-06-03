बार्बी बन मौनी रॉय ने बाथटब में दिखाया हुस्न का जलवा, लुक पर लट्टू हुईं दिशा पाटनी, कह दी ये बात
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 02, 2025
मौनी रॉय ने एक बार फिर से अपनी तस्वीरों और लुक से कहर बरपाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
मौनी अब बाथटब फोटोज शेयर कर फैंस को चौंका दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
इन तस्वीरों में वह बेबी पिंक ड्रेस में बाथटब में सिजलिंग पोज देती नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अपने लहराते बालों और ग्लैमरस एक्सप्रेशन्स से मौनी ने फिर से लोगों का दिल जीत लिया.
Source:
Bollywoodlife.com
इन तस्वीरों के साथ मौनी ने लिखा, 'बार्बी एक ड्रीम बुक है या एनाबेले चीखती है.'
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस का ये लुक देख दिशा पाटनी भी खुद को मौनी की तारीफ करने से नहीं रोक पाईं और उन्होंने मौनी को 'ब्यूटी' कहा.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस ने भी कमेंट में जादुई सितारों से सजी मौनी को 'बेहद खूबसूरत' और 'शानदार' बताया.
Source:
Bollywoodlife.com
मौनी रॉय को आखिरी बार हॉरर फिल्म 'द भूतनी' में देखा गया था और वह अभी भी ट्रेंड कर रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: शाहरुख-गौरी या अक्षय-ट्विंकल, कौन है सबसे अमीर सेलेब कपल?
अगली वेब स्टोरी देखें.