देसी अवतार में मौनी रॉय ने फैंस के दिलों पर बरपाया कहर, तस्वीरें देख लोग हुए दीवाने
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 10, 2025
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नागिन के किरदार से फेमस होने वाली मौनी रॉय बेहद हसीन और खूबसूरत एक्ट्रेसेस में एक हैं.
हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर देसी लुक में कुछ फोटोज शेयर किया है.
फोटो में मौनी ने बेहद खूबसूरत साड़ी पहन रखा है. साड़ी के साथ उन्होने डीप ब्लाउज पेयर किया है.
मौनी रॉय ने साड़ी के साथ मांग टिका पहन रखा है, जो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहें हैं.
मौनी रॉय के देसी अवतार वाले फोटोज फैंस को बहुत पसंद आ रहें हैं.
देसी लुक में एक्ट्रेस का फिगर बेहद कमाल लग रहा है.
मौनी रॉय की अदाएं लोगों के दिलों पर कहर बरपा रही है. लोगों को इनका लुक बहुत अच्छा लग रहा है.
